Где проверить клеща на инфекции, рассказали псковичам

15:43, 13 марта 2025, ПАИ

Куда можно привезти клеща для исследования на инфекции, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Исследования на заражённость инфекциями проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

В Пскове:

– исследования на клещевой вирусный энцефалит: улица Гоголя, 21а, вход со двора. Время работы: понедельник – четверг 9:00-13:00, 14:00-16:00; пятница – 9:00-13:00, 14:00-16:00. Телефоны для справок: 8 (8112) 66-42-91, 66-28-90;

– методом ПЦР на четыре инфекции: улица Гоголя, 17, 2 этаж. Время работы: понедельник – четверг 9:00-12:00, 14:00-16:00; пятница – 9:00-12:00, 14:00-15:00. Телефоны для справок: 8 (8112) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках:

– исследования на клещевой вирусный энцефалит: улица Тимирязева, 9. Телефон для справок: 8 (81153) 7-19-14;

– методом ПЦР на четыре инфекции: Санитарный переулок, 4. Телефон для справок: 8-911-364-39-19.

Время работы лабораторий: понедельник – четверг 9:00-13:00,14:00-17:00; пятница – 9:00-13:00, 14:00-16:00.

В ведомстве напомнили, что при укусе клеща членистоногого лучше всего удалять в медицинском учреждении. В Пскове это можно сделать в травматологическом пункте на улице Малясова.

«Если рядом нет специалистов, действуйте самостоятельно, но помните, что при снятии не должно пострадать членистоногое», – отметили в Роспотребнадзоре.

Живого членистоногого, снятого с человека самостоятельно, нужно поместить в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения клеща живым можно доставить и погибшего либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований. На лабораторное исследование лучше привозить паукообразного в течение первых трех – пяти дней после укуса.

Напомним, первый укус клеща в 2025 году уже зарегистрирован в Псковской области.