Директор «Персимфанса»: Программа, с которой мы приехали в Псков, – наш очередной эксперимент

16:14, 13 марта 2025, ПАИ

Программа, с которой приехал в Псков первый в истории симфонический оркестр без дирижёра «Персимфанс», – очередной эксперимент, рассказал директор оркестра Евгений Бархатов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Программа, с которой мы приехали в Псков, – это наш очередной эксперимент, который мы реализовали в прошлом году в концертном зале «Зарядье». Это гигантский проект, которым мы совместно с группой Zventa Sventana занимались целый год», – подчеркнул Евгений Бархатов.

Гость студии объяснил, что группа Zventa Sventana занимается исконно русским фольклором, добытым в экспедициях. Затем она его «реанимирует», а потом переосмысливает с помощью современных приемов, пояснил он. Группа сталкивает фольклор с различными жанрами популярной музыки.

«Они пошли дальше и захотели эти песни переработать в симфоническое звучание. Мы год занимались тем, что перерабатывали, находили композиторов, авторов, аранжировщиков, с которыми вместе работали. Результат мы привезли вам», – заметил Евгений Бархатов.

Напомним, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова будет торжественно открыт 15 марта в 18:00. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.