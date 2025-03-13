В Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества
В Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. В течение пяти дней более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов России будут соревноваться в нескольких спортивных дисциплинах: в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде. Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».
«Мы уделяем особое внимание реабилитации ветеранов СВО через физическую культуру и спорт, в том числе адаптивный. Помимо Кубка защитников Отечества, мы проводим самые разные соревнования совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и другими партнёрами. Для того чтобы наши ребята могли активно заниматься спортом, выдаём им спортивные протезы и кресла-коляски, а с этого года обеспечиваем спортивным инвентарём и экипировкой для следж-хоккея. От всего сердца желаю ветеранам-спортсменам первого Всероссийского Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта ярких побед и прекрасного спортивного настроения!» – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
На церемонии открытия выступил Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов. Он рассказал, что, готовясь к соревнованиям, многие из ветеранов уже убедились: желание и воля способны преодолеть любые препятствия, можно достичь любых высот.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук в свою очередь поблагодарил фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Министерство спорта РФ за доверие, оказанное Ханты-Мансийскому автономному округу в проведении такого масштабного мероприятия. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков пригласил ветеранов спецоперации в паралимпийскую семью и по уже сложившейся традиции дал старт первому Всероссийскому Кубку защитников Отечества по зимним видам спорта.
Псковичей приглашают на курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский»
Более 90 человек собрал муниципальный этап областного зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» в Печорском округе
Более 130 социальных проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области