В Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества

20:56, 13 марта 2025, ПАИ

В Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. В течение пяти дней более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов России будут соревноваться в нескольких спортивных дисциплинах: в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде. Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».

«Мы уделяем особое внимание реабилитации ветеранов СВО через физическую культуру и спорт, в том числе адаптивный. Помимо Кубка защитников Отечества, мы проводим самые разные соревнования совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и другими партнёрами. Для того чтобы наши ребята могли активно заниматься спортом, выдаём им спортивные протезы и кресла-коляски, а с этого года обеспечиваем спортивным инвентарём и экипировкой для следж-хоккея. От всего сердца желаю ветеранам-спортсменам первого Всероссийского Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта ярких побед и прекрасного спортивного настроения!» – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На церемонии открытия выступил Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов. Он рассказал, что, готовясь к соревнованиям, многие из ветеранов уже убедились: желание и воля способны преодолеть любые препятствия, можно достичь любых высот.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук в свою очередь поблагодарил фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Министерство спорта РФ за доверие, оказанное Ханты-Мансийскому автономному округу в проведении такого масштабного мероприятия. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков пригласил ветеранов спецоперации в паралимпийскую семью и по уже сложившейся традиции дал старт первому Всероссийскому Кубку защитников Отечества по зимним видам спорта.