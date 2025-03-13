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Общество

В Пскове инвестор передаст библиотеке помещение на первом этаже новостройки

В Пскове инвестор передаст библиотеке помещение на первом этаже новостройки. Об этом стало известно на заседании совета по инвестициям, которое прошло в правительстве Псковской области.

Скриншот с видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В рамках совещания представитель ООО СЗ «Оптима» рассказал подробности проекта. Он отметил, что суть проекта состоит в строительстве нового жилого дома комфорт-класса в Пскове, где на первом этаже расположатся нежилые помещения. Общая площадь жилых помещений – 4 664 квадратных метра, добавил инвестор.

Район строительства – улицы Ижорского Батальона и Загородной в Пскове на земельном участке площадью порядка 7 756 квадратных метров.

Механизм предоставления земельного участка – в аренду без торгов на основании заключённого инвестиционного соглашения.

«Отдельно хотелось отметить, в рамках реализации проекта принято решение о передаче в муниципальную собственность нежилого помещения , расположенного на первом этаже дома, площадью 450 квадратных метров для размещения библиотеки», – добавил представитель ООО СЗ «Оптима».

Ранее сообщалось, что швейное производство ООО «Кампотекс» модернизируют в Псковской области.

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