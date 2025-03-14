Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега

09:58, 14 марта 2025, ПАИ

Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В начале недели коммунальные службы активно занимались подготовкой Пскова к приходу весны, однако сегодня зима вновь напомнила о себе», - отметил он.

Для очистки и обработки улиц, мостов и тротуаров задействовано 19 единиц техники и около 45 дорожных рабочих.

«Проявляйте осторожность и будьте внимательны!» - подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушится на Псковскую область сегодня, 14 марта.