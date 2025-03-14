Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега

Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В начале недели коммунальные службы активно занимались подготовкой Пскова к приходу весны, однако сегодня зима вновь напомнила о себе», - отметил он.

Для очистки и обработки улиц, мостов и тротуаров задействовано 19 единиц техники и около 45 дорожных рабочих.

«Проявляйте осторожность и будьте внимательны!» - подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушится на Псковскую область сегодня, 14 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 марта 2025

Почти 20 единиц техники задействовано в уборке улиц Пскова от снега
14 марта 2025

О юморе в литературе расскажут на лекции в Пскове
14 марта 2025

Всемирный день сна отмечается 14 марта
13 марта 2025

Проект развития мебельного производства полного цикла реализуется в Псковской области
13 марта 2025

Борис Елкин: Доброй традицией стало еженедельное награждение псковских ветеранов юбилейными медалями в честь 80-летия Победы
13 марта 2025

В Пскове инвестор передаст библиотеке помещение на первом этаже новостройки
13 марта 2025

Производственный комплекс для изготовления металлоформ для заводов ЖБИ модернизируют
13 марта 2025

Швейное производство ООО «Кампотекс» модернизируют в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...