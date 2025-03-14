Восемь детей пострадали в ДТП по вине взрослых в Псковской области за два месяца этого года

12:02, 14 марта 2025, ПАИ

Восемь детей пострадало в ДТП в Псковской области по вине взрослых за январь – февраль этого года, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Каждый взрослый, будь он пешеход или водитель, несёт ответственность за своего ребенка и окружающих людей на дороге», – отметила омбудсмен.

Цифры показывают, что дети страдают на дороге именно по вине взрослых, обратила внимание Наталия Соколова. По её словам, за январь – февраль этого года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь несовершеннолетних: пятеро из них были пассажирами, а трое – пешеходами. И лишь одно ДТП случилось по вине ребенка, уточнила она.

По статистике, за 2024 год в 126 дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 135 детей, шесть из которых погибли. Это четыре пассажира и два велосипедиста, сказала Наталия Соколова.

Добавим, что в большей зоне риска находятся дети-пассажиры. Виной тому нарушение взрослыми скоростного режима, а также их безалаберное отношение к использованию удерживающих устройств и ремней безопасности для малолетних.

О статистике ДТП в регионе за прошлый год ранее рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.