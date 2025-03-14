В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков

15:00, 14 марта 2025, ПАИ

В Псковской области осудили двух участниц организованной преступной группы по распространению наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в июле 2023 года 28-лентяя и 29-летняя жительницы Новгородской области действовали в составе организованной преступной группы на территории Нелидово Тверской области и в Невеле Псковской области. Девушки помещали в тайники-закладки различные наркотические вещества, предварительно расфасованные ими на условные разовые дозы для сбыта потребителям.

Однако 7 июля 2023 года во время очередной закладки наркотиков в Невеле их задержали сотрудники полиции, а оборудованные ими тайники-закладки с наркотическими средствами были обнаружены и их содержимое изъято.

При проведении личного досмотра у девушек были обнаружены и изъяты различные наркотические средства в крупном и значительном размерах. Помимо этого при осмотре автомашины, на которой они приехали в Невель, сотрудники полиции также обнаружили наркотические средства, сбыт которых девушки планировали произвести в других населенных пунктах на территории Псковской области.

Уголовное дело в количестве 191 тома поступило в Невельский районный суд Псковской области из прокуратуры Псковской области с утвержденным обвинительным заключением 29 марта 2024 года.

Свою вину подсудимые в суде полностью признали.

Невельский районный суд признал их виновными в совершении 202 преступлений по части 3 статьи 30, пункту«а» части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере, организованной группой), а также в совершении 32 преступлений по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК Р (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере).

Каждой из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.