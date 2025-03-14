Борис Елкин призвал псковичей воздержаться от поездок на водоёмы
Глава Пскова Борис Елкин призвал псковичей воздержаться от рыбалки на водоёмах и выхода на лёд. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Печальная статистика последних выходных, когда на озёрах области погибло 19 рыбаков, заставляет нас задуматься о необходимости быть предельно осторожными и внимательными к изменениям погодных условий», – отметил глава города.
Борис Елкин призвал псковичей проявить благоразумие и воздержаться от поездок на водоёмы.
«В условиях непредсказуемого ледяного покрова риск оказаться в опасной ситуации чрезвычайно высок. Более того, в Псковской области действует строгий запрет выхода на лёд. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность. Тем не менее главная цель этих ограничений – защитить вашу жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул Борис Елкин.
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