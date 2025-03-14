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Общество

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов-25» пройдёт в Пскове

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов-25»пройдёт в Доме офицеров Пскова 4 и 5 апреля. Мероприятие состоится в рамках ежегодного регионального фестиваля «На ветрах истории и современности», посвященного 80-летию со Дня Победы и Году защитника Отечества, сообщили ПАИ в Управлении образования администрации Пскова.

Номинации: хореография, инструментальная музыка, вокальное искусство, театральное искусство, оригинальный жанр.

Подать заявку можно до 25 марта по ссылке: vk.cc/cJF2yL

Учредителями фестиваля являются АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров». Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что более 700 заявок поступило на конкурс проектов ТОС в Псковской области.

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