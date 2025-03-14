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Общество

Псковские спасатели напомнили гражданам о запрете выхода на лёд

В преддверии выходных сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС совместно с представителями администраций муниципальных образований области, сотрудниками территориальных отделов ОМВД России, спасателями областной службы спасения и дружинниками АНО «Дружина Александра Невского» провели очередные профилактические выезды на водные объекты региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Гражданам напомнили о запрете выхода на лед и административной ответственности за это нарушение. В соответствии со статьей 2.29. Закона Псковской области от 4 мая 2003 года N268-ОЗ (редактированное 6 февраля 2025 года) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» неисполнение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тысяч рублей, на должностных лиц - 4 тысячи рублей, на юридических лиц - 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 19 рыбаков погибло на льду в Псковской области с 8 по 11 марта.

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