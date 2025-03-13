Два шахматиста из Псковской области завоевали призовые места впервые за 20 лет проведения чемпионатов СЗФО по шахматам

19:39, 14 марта 2025, ПАИ

Впервые за 20 лет проведения чемпионатов СЗФО по шахматам два шахматиста из Псковской области завоевали первое и второе места. Об этом сообщил руководитель шахматной областной федерации Дмитрий Шахов.

«Чемпионом СЗФО стал наш юниор 2008 года рождения Александр Кульнев (Псков), а вице-чемпионом – Валентин Власов (Великие Луки) 1977 года рождения. Они стали участниками чемпионата России», – подчеркнул Дмитрий Шахов.

Ранее сообщалось, что в Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества.