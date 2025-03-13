Два шахматиста из Псковской области завоевали призовые места впервые за 20 лет проведения чемпионатов СЗФО по шахматам
Впервые за 20 лет проведения чемпионатов СЗФО по шахматам два шахматиста из Псковской области завоевали первое и второе места. Об этом сообщил руководитель шахматной областной федерации Дмитрий Шахов.
«Чемпионом СЗФО стал наш юниор 2008 года рождения Александр Кульнев (Псков), а вице-чемпионом – Валентин Власов (Великие Луки) 1977 года рождения. Они стали участниками чемпионата России», – подчеркнул Дмитрий Шахов.
Ранее сообщалось, что в Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества.
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