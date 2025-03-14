Наталья Фёдорова напомнила рыбакам о запрете выхода на лёд Псково-Чудского озера

23:57, 14 марта 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова призвала граждан не рисковать своей жизнью и не выходить на лёд водоёмов. Об этом сообщается на её странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что водная гладь Псково-Чудского бассейна практически освободилась ото льда. Однако есть места, где в прибрежных зонах ледяной покров сохраняется. Он представляет собой рыхлую неустойчивую пористую массу.

«Выход на его поверхность чрезвычайно опасен! Убедительно прошу вас соблюдать закон и проявлять благоразумие! Статистика трагедий на водоемах Псковской области за минувшую неделю – красноречивее слов!» – отметила Наталья Фёдорова.

Сотрудники администрации района совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области и ОМВД России по Псковскому району продолжают проводить профилактические рейды в прибрежных зонах и местах проезда к ним. Административное наказание – не самоцель, главное – уберечь жизни людей!