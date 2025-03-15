Ирина Иванова: Командирам воинских частей передана вся информация о программе «Герои земли Псковской»

10:50, 15 марта 2025, ПАИ

Об информационном освещении региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ириной Ивановой губернатору Михаилу Ведерникову. Видео совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Регистрации стартовала 23 февраля, а продлится она до 31 марта, то есть ещё есть время подать заявки. На следующий день после старта у нас в академии правительства Псковской области была проведена пресс-конференция с ведущими региональными СМИ, где члены общественного совета ответили на основные вопросы», – отметила Ирина Иванова.

Также в начале марта в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области была проведена презентация программы участникам СВО с участием представителей правительства области и оператора программы.

«Современным управлением информационной политики правительства области совместно с ЦУРом [Центр управления регионом. – ПАИ] ведётся планомерная работа по продвижению программы в информационном поле, а также в социальных сетях. Также в конце февраля ЦУР области осуществил адресную e-mail-рассылку на старте программы», – сказала Ирина Иванова.

Кроме прочего, командирам воинских частей, дислоцированных на территории Псковской области, переданы все информационные материалы для их распространения среди участников специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий, заключила она.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.