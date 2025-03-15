Корпоративная академия правительства области ведёт адресную работу со всеми обращениями по программе «Герои земли Псковской» – Ирина Иванова

10:59, 15 марта 2025, ПАИ

Корпоративная академия правительства Псковской области ведёт адресную работу со всеми обращениями, поступающими по поводу программы «Герои земли Псковской», рассказала руководитель академии Ирина Иванова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Следует сказать, что корпоративная академия как оператор ведёт именно адресную работу с обращениями, которые поступают как на нашу горячую линию, на номер 122, так и по электронной почте либо в соцсетях», – отметила Ирина Иванова.

Большинство запросов касается организационных аспектов, уточнила она. «Жалоб за данный период в общественный совет не поступало», – подчеркнула Ирина Иванова.

«Хорошо, это очень важная работа. И очень важно дать возможность заслуженным людям, настоящим защитникам Отечества реализовать себя в гражданской жизни, в той сфере, в которой они хотят», – сказал в завершение встречи Михаил Ведерников.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию.