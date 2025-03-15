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Общество

Отважные полицейские: журналисты из Невеля узнали подробности спасения рыбаков

Журналисты из Невеля встретились с полицейскими, которые в минувшие выходные сумели спасти рыбаков на озёрах Псковской области. В это время на водоёмах произошло 19 трагических случаев со смертельным исходом. Жертв могло бы быть больше, если бы не оперативные действия спасателей, полицейских, медиков и неравнодушных граждан.

Сотрудники правоохранительных органов из Невельского округа стали героями, спасая жизни двух рыбаков. Как рассказал один из них, он ожидал обычного дежурства 8 марта, но дважды ему пришлось выручать людей из ледяной воды.

«Удивительно, этот человек провёл в ледяной воде около двух часов и подавал признаки жизни», – отметил полицейский, рассказывая о произошедшем.

Полную версию истории можно будет прочитать в следующем номере газеты «Невельский вестник». Газета поступит в продажу уже в среду.

Напомним, что в Псковской области действует запрет выхода на лёд.

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