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Культура

Три выставки откроют в библиотеке Василёва в Пскове

Арт-день пройдёт в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В этот день в учреждении откроют сразу три выставки. В 11:00 в библиотеке начнёт работу выставка «Хранители псковской культуры», на которой будут представлены портреты известных людей, выполненные художником Александром Александровым.

Кроме того, с 14:00 псковичи смогут увидеть художественные работы Елены Ходовой. Выставка называется «Храмы ЮНЕСКО».

А с 16:00 гостей приглашают на открытие выставки «Псковский край». Там будут представлены работы преподавателей детской школы искусств Пскова.

Фото: ПАИ

Напомним, что библиотека работает в Пскове на площади Ленина, 3. Вход на мероприятия свободный.

Добавим, что учреждение открыли в феврале. В нём созданы выставочные пространства, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы.

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