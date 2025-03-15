Андрей Вьюнов вручил псковским военнослужащим региональные награды

18:59, 15 марта 2025, ПАИ

Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов посетил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пункт временной дислокации 77-го гвардейского зенитного ракетного полка, где проходят службу в том числе и жители региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Военнослужащим командного звена и личному составу полка за проявленные самоотверженность и героизм Андрей Вьюнов вручил медали «Александр Невский с дружиной» и почётные грамоты губернатора.

Андрей Вьюнов также отметил стойкость и мужество военнослужащих, высокий уровень их подготовки, а также поблагодарил личный состав за добросовестное выполнение боевых задач.

Кроме того, руководитель аппарата передал бойцам письма и открытки от детей из Псковской области, которые они создали в рамках всероссийских акций «Мы рядом», «Письмо солдату» и «Защитники Первых».

Отметим, военнослужащие 77-го гвардейского зенитного ракетного полка с первого дня проведения спецоперации находятся на линии боевого соприкосновения, отражая ракетные удары и атаки с применением БПЛА.

Напомним также, указом президента России 77-му зенитному ракетному полку присвоено почётное наименование «гвардейский». В новейшей истории России это редкий случай, когда почётное звание подразделению присваивается так быстро с момента создания полка.