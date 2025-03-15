«Псков задает тон»: музыкальный коллектив Zventa Sventana поделился впечатлениями от открытия Фестиваля русской музыки

22:06, 15 марта 2025, ПАИ

Участники музыкального коллектива Zventa Sventana поделились своими впечатлениями после концерта-открытия 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы вчера гуляли по Пскову. Вообще, это прекрасный город, очень красивый. А концерт, я считаю, был просто эпический. Мы все потанцевали, порадовались, и публика приняла нас тепло», - поделился Юрий Усачев.

«Псков задает тон. И для нас это до сих пор эталон традиций - и архитектурных, и песенных. Поэтому я безумно счастлива побывать в Пскове. Мы счастливы от концерта, мы счастливы от столь теплого приема. У нас большой-большой праздник. Фантастическую работу провел губернаторский симфонический оркестр в Псковской области. Все очень старались, все просто выложились на все сто. Колоссальная работа, но результат, по-моему, налицо. Мы счастливы», - подчеркнула Тина Кузнецова.

Большой фоторепортаж с открытия Фестиваля русской музыки смотрите здесь.

Подчеркнём, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.