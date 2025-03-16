24 базовые сотовые станции установят в Псковской области в этом году

16:36, 16 марта 2025, ПАИ

24 базовые сотовые станции установят в Псковской области в этом году. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, где были рассмотрены перспективы нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и итоги масштабных работ прошлого года.

12 из них появятся в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и ещё 12 станций откроют за счёт собственных инвестиций в Гдовском, Псковском, Бежаницком и Новосокольническом муниципальных округах.

«Уже было совещание и станций планируется сделать больше. Начинаем с 24, но существенно увеличим это количество», – заверил Виталий Рахманов.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч жителей Псковской области обеспечили услугами связи за прошлый год.