За ночь над регионами России сбили 22 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
13 дронов сбили над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два БПЛА – над Краснодарским краем и Брянской областью, по одному дрону уничтожили над Ростовской и Волгоградской областями.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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