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Общество

На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1-й класс

На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1-й класс. Если черновик уже заполнен, то в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Школы начнут принимать заявления до 1 апреля, сообщили в Минцифры.

В прошлом году в первую волну записи на «Госуслугах» было подано 825 тыс. заявлений в 1-й класс. Более 75% из них родители заполнили заранее.

При записи детей в 1-й класс школы учитывают очерёдность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше.

На «Госуслугах» после формирования черновика заявления в 1-й класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Как будут принимать заявления:

- в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, – до 30 июня;

- независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября. В таком случае ребёнка зачислят только при наличии свободных мест.

Запись ребёнка в 1-й класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.

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