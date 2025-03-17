Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Латвия возобновила работу единственного погранпункта на границе с Белоруссией

Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем пограничном пункте на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В 22:40 16 марта на пункте пропуска «Патерниеки — Григоровщина» возобновилось оформление транспорта в обоих направлениях.

В ведомстве отметили, что граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу через этот переход, были вынуждены около девяти часов ожидать выезда в Латвию. В результате этого на границе скопилось больше 40 легковых автомобилей.

16 марта сообщалось, что Латвия в 14:00 прекратила пропускать автомобили на единственном контрольно-пропускном пункте (КПП) с Белоруссией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

До -8 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
17 марта 2025

Возобновление утренних авиарейсов Москва – Псков – Москва перенесли на 21 марта
17 марта 2025

Школьницы из Пскова представляют регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву
17 марта 2025

Наталия Соколова – псковским родителям: Станьте своим детям примером в соблюдении ПДД
17 марта 2025

С 1 сентября мусор в России будут собирать по-новому
17 марта 2025

17 марта будут закрыты несколько объектов Псковского музея-заповедника
17 марта 2025

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 марта
17 марта 2025

Псковские разработки в сфере образования на платформе «Гостех» используют пять регионов России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...