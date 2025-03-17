Латвия возобновила работу единственного погранпункта на границе с Белоруссией

10:19, 17 марта 2025, ПАИ

Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем пограничном пункте на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В 22:40 16 марта на пункте пропуска «Патерниеки — Григоровщина» возобновилось оформление транспорта в обоих направлениях.

В ведомстве отметили, что граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу через этот переход, были вынуждены около девяти часов ожидать выезда в Латвию. В результате этого на границе скопилось больше 40 легковых автомобилей.

16 марта сообщалось, что Латвия в 14:00 прекратила пропускать автомобили на единственном контрольно-пропускном пункте (КПП) с Белоруссией.