Хор из Петербурга вместе с Охлобыстиным выступит сегодня в Пскове

11:36, 17 марта 2025, ПАИ

Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова выступит в Картинной галерее Псковского музея-заповедника сегодня, 17 марта, в 16:00. За пульт встанет дирижёр Андрей Охлобыстин, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Хор исполнит литургию святого Иоанна Златоуста, созданную Сергеем Рахманиновым в 1910 году. «Это произведение – одно из самых светлых творений великого композитора, в котором гармонично переплетаются умиротворение и торжественность», – отметили в пресс-службе.

Событие пройдёт в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Как проходит фестиваль, смотрите в фоторепортажах на ПАИ.