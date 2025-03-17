За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф
За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф, сообщил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с газетой «Аргументы и факты».
Бытовые приборы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Размер штрафа при нарушении может достигать трех тысяч рублей.
Запрет обусловлен тем, что в технике содержится много опасных для природы пластиков. Чтобы безопасно утилизировать такие отходы, нужно воспользоваться услугами специализированных компаний.
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