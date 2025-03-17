За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф

17:38, 17 марта 2025, ПАИ

За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф, сообщил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Бытовые приборы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Размер штрафа при нарушении может достигать трех тысяч рублей.

Запрет обусловлен тем, что в технике содержится много опасных для природы пластиков. Чтобы безопасно утилизировать такие отходы, нужно воспользоваться услугами специализированных компаний.