Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф

За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф, сообщил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Бытовые приборы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Размер штрафа при нарушении может достигать трех тысяч рублей.

Запрет обусловлен тем, что в технике содержится много опасных для природы пластиков. Чтобы безопасно утилизировать такие отходы, нужно воспользоваться услугами специализированных компаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

Команда правительства Псковской области удостоилась признания за эффективное информационное сопровождение нацпроектов в 2024 году
17 марта 2025

О запрете выхода на лёд напомнили жителям Псковской области
17 марта 2025

Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова стали гостями «Серебряного дождя». Главное
17 марта 2025

Назначен новый заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы
17 марта 2025

Где искать антикварную мебель для заведения, рассказали основатели псковского бара
17 марта 2025

Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» успешно защитили свои проекты
17 марта 2025

Снять клип о Великой Отечественной войне предлагают молодёжи Псковской области
17 марта 2025

В псковском баре покажут иммерсивные спектакли

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...