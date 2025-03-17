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Общество

«Царевна-лягушка» вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в России

Семейное фэнтези «Царевна-лягушка» продолжает покорять российские кинотеатры, сохранив лидерство во вторые выходные проката. Фильм собрал 122–124 миллиона рублей за уик-энд, а общая касса за 10 дней проката достигла почти 310 миллионов рублей. Успех фильма так вдохновил продюсеров, что те уже анонсировали продолжение, которое должно выйти 5 марта 2026 года. Об этом пишет портал Kinobusiness.

Второе место занял нестандартный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», заработавший 104-105 миллионов рублей за выходные и достигший общей кассы в 1 млрд 344,3 миллиона рублей. Результат проката уже сейчас является 23-м результатом за всю историю отечественного кино. Замыкает тройку лидеров ретроэкшен «Красный шёлк», съёмки которого проходили в том числе в Псковской области, с результатом около 56 миллионов рублей за четвёртые выходные проката.

Мультфильм «Зверопоиск» стартовал с отличным результатом, собрав 52-53 миллиона рублей, что является отличным показателем для независимой анимации. Биографическая драма «Роднина» заработала 51-52 миллиона рублей во вторые выходные проката. Испанский триллер «Крушение мира» собрал около 32 миллионов рублей на старте, а драма «Мелочи жизни» – почти 20,5 миллиона рублей.

Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны свежие премьеры.

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