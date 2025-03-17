О запрете выхода на лёд напомнили жителям Псковской области

18:20, 17 марта 2025, ПАИ

О запрете выхода на лёд напоминают жителям и гостям Псковской области специалисты регионального ГУ МЧС России. В настоящее время категорически запрещается выходить на лёд и заниматься подлёдным ловом рыбы.

Лёд может стать прочнее в силу минусовых температур по ночам, но это не освобождает граждан от запрета выхода на него, подчеркнули в МЧС. Стоит помнить, что лёд также быстро тает под воздействием солнечных лучей днём. Сейчас он может иметь игольчатую структуру или же полностью отсутствовать.

Несмотря на запреты выхода на лёд и предупреждения об этом, с 8 по 11 марта в Псковской области утонуло 19 рыбаков.

Отметим, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону вызова экстренных служб «112».