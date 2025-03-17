«Душеполезные песни на каждый день» звучат в ДШИ № 1 Пскова

19:31, 17 марта 2025, ПАИ

В рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в музыкальной школе № 1 в Пскове сегодня, 17 марта, проходит концерт «Душеполезные песни на каждый день», передаёт корреспондент ПАИ.

Это проект, в котором участвуют выдающиеся музыканты – мастер русского фольклора, номинант на премию World Music Сергей Старостин, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов и известный джазовый контрабасист Владимир Волков, отметили в пресс-службе правительства.

На сцене звучат различные направления русской народной музыки – от фольклора и духовной музыки до современного авторского творчества. Артисты исполняют композиции, используя классические инструменты, например кларнет, контрабас и ударные, а также этнические, в частности свирель, курский рожок, гусли и другие. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Семья».