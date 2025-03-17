Пскович стал победителем окружного чемпионата по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор»
Третьекурсник колледжа ПсковГУ Арсений Тимофеев стал победителем окружного чемпионата по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор». Студент обучается на направлении «компьютерные системы и комплексы», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
«Занимаюсь фиджитал-спортом более пяти лет. Я случайно узнал о такой игре. «Ритм-симулятор» понравился мне возможностью знакомиться с музыкой разных жанров и танцевать в разных стилях», – поделился Арсений историей своего интереса.
Добавим, чемпионат округа по фиджитал-спорту прошёл в Петрозаводске. Соревнования были организованы на нескольких площадках и собрали около 40 спортсменов, представляющих Карелию, Коми, Санкт-Петербург, Новгородскую и Псковскую области. Победители межрегионального турнира в Петрозаводске поедут на чемпионат России по фиджитал-спорту, который состоится в апреле на федеральной территории «Сириус».
Ранее сообщалось, что впервые в истории пскович удостоился звания мастера спорта по ушу.
Пскович стал победителем окружного чемпионата по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор»
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