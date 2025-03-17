Золотую свадьбу отметила семья Поддуевых из Псковского района

20:40, 17 марта 2025, ПАИ

50 лет совместной жизни отметила семья Николая и Аллы Поддуевых, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 30 лет супруги живут в деревне Ершово нашего района. Николай Поддуев, в прошлом – человек военный, на пенсии посвятил себя работе учителем, был Главой администрации Ершовской волости. Алла Поддуева – медицинский работник по профессии, а также настоящая мастерица и хозяйка.

«Николай Иванович продолжает активно участвовать в жизни села и района, работая в СХПК «Ершовский» и являясь председателем первичного ветеранского отделения сельского поселения «Ершовская волость». Его неутомимая энергия и готовность всегда прийти на помощь являются примером для многих. У супругов Поддуевых два замечательных сына, достойно продолжающих семейные традиции служения Родине. Радость в их дом привносят две внучки и два внука, которые, без сомнения, являются гордостью для своих бабушки и дедушки. Дорогие Николай Иванович и Алла Гурьяновна! От души поздравляю вас с этим замечательным юбилеем! Вы прошли вместе долгий путь, преодолевая трудности и радуясь успехам, сохранив при этом теплоту и нежность ваших чувств. Пусть ваш дом всегда будет полон радости, тепла и света! Крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни! Берегите друг друга!» – отметила Наталья Фёдорова.

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