Сборная команда Псковской области завоевала серебро на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА
Сборная команда Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) успешно выступила на всероссийских соревнованиях на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, сообщили в Федерации MMA.
Соревнования проходили с 14 по 17 марта в Мурманске. В них приняло участие около 200 спортсменов различных возрастных и весовых категорий из всех регионов Северо-Запада. Псковскую область представляли 26 спортсменов во всех возрастных категориях, пять тренеров и два судьи.
По итогам трёх дней соревнований сборная Псковской области заняла второе общекомандное место, уступив только хозяевам соревнований – сборной Мурманской области.
Ранее сообщалось, что более 60 команд приняли участие в фестивале технического творчества в Печорском округе.
Сборная команда Псковской области завоевала серебро на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА
Пскович стал победителем окружного чемпионата по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор»
Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета
Псковская команда Nordman выиграла все матчи третьего тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису
Первые муниципальные соревнования по художественной гимнастике для детей с ОВЗ прошли в Пскове