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Спорт

Сборная команда Псковской области завоевала серебро на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

Сборная команда Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) успешно выступила на всероссийских соревнованиях на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, сообщили в Федерации MMA.

Соревнования проходили с 14 по 17 марта в Мурманске. В них приняло участие около 200 спортсменов различных возрастных и весовых категорий из всех регионов Северо-Запада. Псковскую область представляли 26 спортсменов во всех возрастных категориях, пять тренеров и два судьи.

По итогам трёх дней соревнований сборная Псковской области заняла второе общекомандное место, уступив только хозяевам соревнований – сборной Мурманской области.

Ранее сообщалось, что более 60 команд приняли участие в фестивале технического творчества в Печорском округе.

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