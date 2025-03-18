За ночь над регионами России сбили 46 украинских беспилотников

09:39, 18 марта 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

41 дрон сбили над Белгородской областью, по два – над Курской и Брянской областями и один БПЛА уничтожили над Орловской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.