За ночь над регионами России сбили 46 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
41 дрон сбили над Белгородской областью, по два – над Курской и Брянской областями и один БПЛА уничтожили над Орловской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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