Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене

11:04, 18 марта 2025, ПАИ

11-летие воссоединения Крыма с Россией – это не просто дата, это символ единства и восстановления исторической справедливости, подчеркнула врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

За прошедшие годы Крым преобразился до неузнаваемости. «Очень радостно видеть, как динамично развивается регион: от строительства масштабных инфраструктурных объектов, таких как Крымский мост, который стал настоящей артерией, соединяющей полуостров с материковой Россией, до реализации важных энергетических проектов, обеспечивающих стабильность и комфорт для жителей. И, конечно, нельзя не отметить строительство школ, больниц и других социальных объектов, которые значительно улучшают качество жизни крымчан», – отметила она.

Воссоединение России и Крыма действительно можно назвать одним из символов возрождения страны на мировой арене, заметила спикер. «Это решение стало демонстрацией силы духа российского народа и его стремления к справедливости, невероятной консолидации общества. Оно подчеркнуло приверженность России принципам защиты своих соотечественников и отстаивания своих национальных интересов на международной арене», – заключила Екатерина Гончарова.

Напомним, что воссоединение Крыма и России зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Крыма. Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

В Пскове в честь этой даты состоится автопробег по улицам города, а также массовая зарядка.