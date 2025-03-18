Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более четырёх тысяч человек перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей

Более четырёх тысяч человек перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пассажиры ездили по межгосударственным маршрутам Великие Луки – Алёща и Новосокольники – Алёща. При этом 1,5 тысячи человек проследовали, пересекая границу.

Напомним, что пригородные поезда осуществляют движение с возможностью беспересадочного следования до станции Алёща с 5 июня прошлого года. Время в пути составляет три часа. Поезда курсируют круглогодично по субботам следующим расписанием: № 6655 Великие Луки (6:57) – Алёща (9:57), № 6656 Алёща (10:07) – Новосокольники (12:46), № 6657 Новосокольники (12:55) – Алёща (15:44), № 6658 Алёща (15:54) – Великие Луки (18:48).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Псковичи могут стать зрителями соревнований по ликвидации последствий ДТП
18 марта 2025

До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 19 марта
18 марта 2025

Программа развития ПсковГУ победила в конкурсе «Приоритет-2030» Минобрнауки
18 марта 2025

Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене
18 марта 2025

MiXX от T2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
18 марта 2025

Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали школьники из Печорского округа
18 марта 2025

Кабинетный рояль Евпраксии Вульф стал частью фондов Пушкинского заповедника
18 марта 2025

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...