Более четырёх тысяч человек перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей

11:31, 18 марта 2025, ПАИ

Более четырёх тысяч человек перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пассажиры ездили по межгосударственным маршрутам Великие Луки – Алёща и Новосокольники – Алёща. При этом 1,5 тысячи человек проследовали, пересекая границу.

Напомним, что пригородные поезда осуществляют движение с возможностью беспересадочного следования до станции Алёща с 5 июня прошлого года. Время в пути составляет три часа. Поезда курсируют круглогодично по субботам следующим расписанием: № 6655 Великие Луки (6:57) – Алёща (9:57), № 6656 Алёща (10:07) – Новосокольники (12:46), № 6657 Новосокольники (12:55) – Алёща (15:44), № 6658 Алёща (15:54) – Великие Луки (18:48).