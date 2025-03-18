До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 19 марта
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью на дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +6 до +11. Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области не ожидается интенсивного ледохода.
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