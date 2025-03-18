Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Солистку оркестра «Гусляры России» и флейту Пана услышат сегодня псковичи

Концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки пройдёт в Псковской областной филармонии сегодня, 18 марта. Мероприятие начнётся в 19:00, сообщили ПАИ организаторы.

Иллюстрация: организаторы фестиваля

Зрители смогут услышать выступление лауреата и обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольги Алексеевой. Исполнительница представит программу вместе со специальным гостем Вячеславом Змеу (флейта Пана) и камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Бориса Баринова.

Ольга Алексеева ранее отметила, что псковская публика для неё самая близкая, а БКЗ Псковской областной филармонии – это зал, в который всегда хочется возвращаться.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Пскович победил гепатит С за три месяца ради службы по контракту
18 марта 2025

Псковские мамы выступят в Кремлёвском дворце
18 марта 2025

Скончался народный артист России Киркоров
18 марта 2025

Дмитрий Мельников: Псковская область может получить квалифицированных управленцев, готовых к нестандартным ситуациям
18 марта 2025

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове
18 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по подготовке к пожароопасному сезону
18 марта 2025

Два десятых класса наберут в лицей при ПсковГУ
18 марта 2025

Несколько разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...