Солистку оркестра «Гусляры России» и флейту Пана услышат сегодня псковичи

15:01, 18 марта 2025, ПАИ

Концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки пройдёт в Псковской областной филармонии сегодня, 18 марта. Мероприятие начнётся в 19:00, сообщили ПАИ организаторы.

Зрители смогут услышать выступление лауреата и обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольги Алексеевой. Исполнительница представит программу вместе со специальным гостем Вячеславом Змеу (флейта Пана) и камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Бориса Баринова.

Ольга Алексеева ранее отметила, что псковская публика для неё самая близкая, а БКЗ Псковской областной филармонии – это зал, в который всегда хочется возвращаться.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.