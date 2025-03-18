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Общество

О воссоединении Крыма с Россией рассказали псковским школьникам на уроке мужества

Урок мужества «Диалог с героями», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие провели руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова и кадровый военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, кавалер ордена Мужества Артём.

На встрече присутствовали обучающиеся кадетских классов общеобразовательных школ Пскова. Школьники узнали о центре подготовки волонтёров Победы, об истории Крыма и его воссоединении с Россией, о помощи солдатам СВО.

Военнослужащий выразил благодарность всем, кто находится в тылу, пишет письма солдатам, плетёт маскировочные сети, изготавливает окопные свечи.

«Моя жизнь – служба. С детства была такая мечта. Хочу продолжать служить, приносить пользу. Это выбор каждого. Нужно для себя решить, сможешь или нет. Это тяжёлая работа, но к этому притягиваешься», – рассказал Артём.

Отметим, что урок мужества стал частью мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи.

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