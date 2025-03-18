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Общество

Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области

Всероссийские командно-штабные учения по безаварийному пропуску весеннего половодья, а также защите населённых пунктов и объектов экономики от ландшафтных пожаров стартовали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Мероприятие рассчитано на повышение готовности госслужащих, а также единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметили в ведомстве.

Первый этап показал, что ГУ МЧС и РСЧС готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период. В места выхода воды на пойму направили оперативные группы управления для оценки обстановки, а беспилотники задействовали для проведения воздушной разведки.

Кроме того, в рамках обучающего проекта организовали космомониторинг паводко-опасных участков.

  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Всероссийские командно-штабные учения среди сотрудников МЧС проходят в Псковской области
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, накроют ли Псковскую область паводки и подтопления этой весной.

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