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Общество

Две псковички выступили в финале Всероссийской олимпиады школьников «Софиум»

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и процесса «Софиум» проходит в Москве. Псковскую область на олимпиаде представляют ученицы псковских школ Виктория Петрова (10-й класс) и Ирина Жора (11-й класс), сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее предоставлено избирательной комиссией Псковской области

Финал олимпиады проходит в формате интеллектуальной игры, где каждому из 90 участников предстоит решить три ситуационные задачи, охватывающие различные аспекты организации и проведения выборов в России. «Псковички показали хороший уровень знаний, несмотря на сложные вопросы. Результаты олимпиады будут объявлены 19 марта на торжественной церемонии награждения в ЦИК России», – добавили в ИК Псковской области.

Ранее сообщалось, что школьники Псковской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде по финграмотности.

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