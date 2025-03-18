Мастер-класс по симуляционному обучению в медицине прошёл для псковских преподавателей и студентов

20:53, 18 марта 2025, ПАИ

Студенты и преподаватели ПсковГУ приняли участие в мастер-классе по симуляционному обучению в медицине на базе аккредитационно-симмуляционного центра Института медицины и экспериментальной биологии. Встречу провели специалисты компании-партнёра, сообщили в пресс-службе вуза.

Участники мастер-класса ознакомились с применением VR-технологий в подготовке медицинских кадров. Специалисты продемонстрировали VR-симуляторы для хирургии, реанимации и диагностики. Программа включала практическое занятие и обсуждение актуальных тенденций и перспектив симуляционного обучения в медицине.

«Отличительная особенность такого обучения – глубокое погружение в виртуальную клиническую ситуацию. Наш вуз уже использует некоторые элементы VR-технологий: виртуальную лабораторию фармакологии, анатомии, очки виртуальной реальности. Однако сегодня компания презентовала нам и другие возможности новейших технологий, а также предоставила университету демоверсию своего продукта. Это оборудование позволяет отрабатывать именно командную работу, например по клиническому кейсу поступления и экстренной помощи пациенту с острым инфарктом миокарда», – сказала заведующая кафедрой клинической медицины Наталья Иванова.

Добавим, студенты-медики ПсковГУ примут участие в медицинских играх будущего «Фиджиталквест-2025». Мероприятие пройдёт в формате соревнований с применением цифровых технологий и симуляции реальных клинических ситуаций.

Ранее сообщалось, что программа развития ПсковГУ победила в конкурсе Минобрнауки «Приоритет-2030».