Красногородские волонтёры Победы провели мероприятия ко Дню воссоединения Крыма

22:18, 18 марта 2025, ПАИ

Красногородские волонтёры Победы провели мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет районная газета «Заря».

«Сегодня «Волонтёры Победы» в честь важной даты в истории нашей страны – Дня воссоединения Крыма с Россией – провели акцию, в рамках которой раздали открытки с изображением знаковых мест Республики Крым. Открытки стали не только приятным сувениром, но и напоминанием о красоте и богатом культурном наследии полуострова», – пишет газета.

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