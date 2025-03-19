Более 650 тысяч рублей выманили мошенники у двух пожилых жительниц Псковской области

09:48, 19 марта 2025, ПАИ

Более 650 тысяч рублей потеряли две пожилые жительницы Пскова и Невеля после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, женщинам звонили неизвестные и представлялись менеджерами по инвестициям и сотрудниками портала «Госуслуги». Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт» и возможности предоставления дополнительного заработка в интернете они завладели деньгами псковичек.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Отметим, что с 1 октября 2025 года в приложениях российских банков появится специальная кнопка для пострадавших от мошенников. Подробнее об этом читайте по ссылке.