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Происшествия

Более 650 тысяч рублей выманили мошенники у двух пожилых жительниц Псковской области

Более 650 тысяч рублей потеряли две пожилые жительницы Пскова и Невеля после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, женщинам звонили неизвестные и представлялись менеджерами по инвестициям и сотрудниками портала «Госуслуги». Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт» и возможности предоставления дополнительного заработка в интернете они завладели деньгами псковичек.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Отметим, что с 1 октября 2025 года в приложениях российских банков появится специальная кнопка для пострадавших от мошенников. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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