Высокая активность вирусов гриппа сохраняется – главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко

12:06, 19 марта 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется около 7 000 случаев ОРВИ в неделю. «Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B (32 случая) и A(H1N1) (12 случаев), по нашим данным», – сообщила ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Анастасия Повторейко.

За 11-ю неделю на территории области зарегистрировано 103 случая гриппа, напомнила она. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В. «Среди вирусов негриппозной этиологии продолжают преобладать бокавирус, аденовирус, атипичная флора, вирусы парагриппа», – отметила главврач.

По словам Анастасии Повторейко, продолжается рост регистрации внебольничных пневмоний, возбудителями являются вирусы гриппа B и A(H1N1), атипичная флора – гемофильная палочка и пневмококк. «С 10-й недели регистрируются микст-инфекции – атипичная флора и вирусы гриппа», – добавила она. При этом сохраняется динамика к снижению заболеваемости COVID-19.

Напомним, что в Великих Луках, Великолукском и Куньинском районах школы и учреждения допобразования переведены на дистанционный режим работы, в Пскове учреждения допобразования также ушли на дистант. Всего в Псковской области на карантин закрыто 69 классов в 35 школах.