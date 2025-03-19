Разработать приложения для псковских фестивалей предложили студенты РЭУ

15:42, 19 марта 2025, ПАИ

Разработать приложения для псковских фестивалей предложили студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова во время визита в вуз губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В частности, Семён Кириллов рассказал о создании IT-решений для мероприятий. «Это означает, что на базе мессенджера Telegram под каждый ивент можно разработать своё приложение с картой, информацией о происходящем. Так мероприятие можно сделать более привлекательным, более конкурентоспособным», – отметил Семён Кириллов.

Михаил Ведерников уточнил, на кого будет рассчитано такое приложение: на гостей мероприятия или на организаторов. Автор проекта рассказал, что, в первую очередь, это необходимо для удобства навигации посетителей ивента.

Ранее сообщалось, что ректор РЭУ Иван Лобанов предложил ПсковГУ провести совместные соревнования по гонкам дронов.

Кроме того, Михаил Ведерников и Иван Лобанов подписали соглашение о сотрудничестве. Также соглашение о сотрудничестве учебных заведений заключено между РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ. Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.