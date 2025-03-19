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Общество

В Пскове завершился второй этап командно-штабных учений спасателей

Всероссийские командно-штабные учения по безаварийному пропуску весеннего половодья, а также защите населённых пунктов и объектов экономики от ландшафтных пожаров стартовали в Пскове. Сегодня, 19 марта, завершился второй этап учений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

На данном этапе отрабатывались вопросы защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров. В рамках учений особое внимание уделялось эффективному взаимодействию всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

Для проведения мониторинга пожарной обстановки были задействованы беспилотные авиационные системы МЧС России и средства видеонаблюдения Псковской области.

В ходе отработки практических мероприятий на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, проведены работы по очистке пожарных водоемов и подъездных путей к ним, проверено состояние минерализованных полос, водоисточников, пожарно- технического инвентаря.

На месте условной ЧС организована работа оперативной группы и аэромобильной группировки Главного управления. Организовано взаимодействие с Государственным автономным учреждением Псковской области «Противопожарный лесной центр».

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