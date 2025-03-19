Гаражный детектив: как псковские судебные приставы нашли спрятанный мотоцикл

19:03, 19 марта 2025, ПАИ

В псковском отделении судебных приставов № 2 ведётся работа по взысканию задолженности с автошколы в размере более двух миллионов рублей в пользу различных кредиторов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В связи с тем что требования исполнительных документов не были выполнены в установленный законом срок, судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 180 тысяч рублей.

Руководство было должным образом уведомлено о начале исполнительных производств и предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное неисполнение решения суда.

В собственности автошколы находился только мотоцикл, который был спрятан владельцем. В связи с этим было объявлено о розыске мотоцикла.

«В центре внимания оказался мотоцикл модели Stels YX 200-C5B5, который, казалось, исчез в неизвестном направлении. Однако для судебных приставов нет ничего невозможного. Начав с беседы с охраной гаражного комплекса, они получили заверения, что искомого «железного коня» на территории нет. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Судебные приставы продолжили проверку и тщательно осмотрели каждый гараж. Мотоцикл, спрятанный в одном из боксов, был укрыт под слоем старых покрывал, завален коробками и прочим хламом. Судебные приставы в очередной раз доказали: спрятать можно что угодно, но не от них», – рассказали судебные приставы, добавив, что в дальнейшем, если руководство автошколы не примет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества.

Ранее сообщалось, что уклоняющийся от уплаты алиментов 41-летний пскович прятался в шкафу от приставов.