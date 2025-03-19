На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора
Транспортная прокуратура Пскова установила, что проезжая часть автомобильных дорог на железнодорожных переездах в Пскове на улицах Советской Армии и Генерала Маргелова имеет дефекты и выбоины. Для устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском, сообщили ПАИ в прокуратуре.
Решением Псковского городского суда Псковской области требования удовлетворены. Нарушения устранены, произведена замена асфальтобетонного покрытия.
Ранее сообщалось, что 28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».
На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора