На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора

20:42, 19 марта 2025, ПАИ

Транспортная прокуратура Пскова установила, что проезжая часть автомобильных дорог на железнодорожных переездах в Пскове на улицах Советской Армии и Генерала Маргелова имеет дефекты и выбоины. Для устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Решением Псковского городского суда Псковской области требования удовлетворены. Нарушения устранены, произведена замена асфальтобетонного покрытия.

Ранее сообщалось, что 28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда ​«Защитники Отечества».