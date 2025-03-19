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Общество

На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора

Транспортная прокуратура Пскова установила, что проезжая часть автомобильных дорог на железнодорожных переездах в Пскове на улицах Советской Армии и Генерала Маргелова имеет дефекты и выбоины. Для устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Фото: транспортная прокуратура

Решением Псковского городского суда Псковской области требования удовлетворены. Нарушения устранены, произведена замена асфальтобетонного покрытия.

Ранее сообщалось, что 28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда ​«Защитники Отечества».

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