Год защитника Отечества открыли в Краснооктябрьской школе Опочецкого района
Год защитника Отечества открыли в Краснооктябрьской школе Опочецкого района, пишет газета «Красный маяк».
Программу мероприятия подготовил коллектив школы под руководством советника директора по воспитанию Анны Александровой.
Школьники исполняли патриотические песни, представили театрализованную постановку, ВПК «Беркут» продемонстрировал строевую подготовку. Также для учащихся работали различные интерактивные площадки.
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Кроме того, в рамках мероприятия состоялось выступление военного оркестра войсковой части города Острова под руководством Захара Елизарова.
Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.
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