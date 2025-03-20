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Общество

За ночь над регионами России сбили 132 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

54 дрона сбили над Саратовской областью, 40 – над Воронежской областью, 22 – над Белгородской областью, девять – над Ростовской областью, по три – над Крымом и Курской областью и один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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