Как узнать, что заявка на участие в «Героях земли Псковской» зарегистрирована, рассказали организаторы программы

09:57, 20 марта 2025, ПАИ

Приём заявлений на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается. Как узнать, что заявка на участие зарегистрирована, рассказали организаторы программы.

После заполнения специальной формы заявки через портал герои.псков.рф на адрес электронной почты заявителя должно прийти письмо с подтверждением регистрации.

Если письмо не пришло, то организаторы программы рекомендуют следующий алгоритм действий. «Для начала проверьте в вашем почтовом клиенте папки «Спам» и «Промоакции». Затем попробуйте найти письмо с помощью поиска по всей почте по отправителю: «Цифровая платформа АНО «Россия – страна возможностей»» (noreply@service-rsv.ru) или теме письма: «Подтверждение регистрации», «Подтверждение электронной почты», «Подтверждение сброса пароля». Если ни один способ не помог, то попробуйте начать процедуру заново», – отметили организаторы.

Добавим, что для связи с организаторами программы и уточнения вопросов можно позвонить по телефону 122 или написать на heroes@pskov.ru.

Приём заявок на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.