В России хотят запретить продажу чипсов детям

10:00, 20 марта 2025, ПАИ

Чипсы в России следует сделать подакцизным товаром и запретить их продажу детям. С такой инициативой глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».

Акцизный сбор может составить 20 % от стоимости товара, пояснил Олег Павлов.

Всемирная организация здравоохранения ещё в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, которые богаты трансжирами (являются одной из причин развития ишемической болезни сердца). К таким продуктам относятся и чипсы, которые с 2023 года занимают первое место в перечне самых вредных продуктов.