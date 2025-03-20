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Общество

В России хотят запретить продажу чипсов детям

Чипсы в России следует сделать подакцизным товаром и запретить их продажу детям. С такой инициативой глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».

Акцизный сбор может составить 20 % от стоимости товара, пояснил Олег Павлов.

Всемирная организация здравоохранения ещё в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, которые богаты трансжирами (являются одной из причин развития ишемической болезни сердца). К таким продуктам относятся и чипсы, которые с 2023 года занимают первое место в перечне самых вредных продуктов.

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